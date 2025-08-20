«Ведомости»: завод «Новатэка» в Мурманске запустят с опозданием на два года

Строительство завода «Новатэка» (MOEX: NVTK) по сжижению природного газа (СПГ) в Мурманске могут закончить в 2032 году — на два года позже запланированного срока. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на комплексный план развития инфраструктуры на период до 2036 года.

Документ утвердило правительство в августе 2025 года. В нем отмечается, что в 2032 году должно быть завершено строительство терминала по отгрузке СПГ в Мурманске мощностью 20,4 млн т.

Газопровод Волхов — Мурманск мощностью в 40 млрд куб. м в год должен быть построен к 2031 году за счет финансирования «Газпрома», сообщает газета.

Причиной сдвига сроков, вероятно, стало включение «Мурманского СПГ» в санкционный список США в июне 2024 года. Также переносы могут быть связаны с зависимостью завода от оборудования и технологий, которые поставляются из-за рубежа, пишет издание.