В Таганроге 89 из 93 образовательных учреждений готовы к учебному году

В Таганроге 89 из 93 школ и детских садов получили акты готовности к новому 2025-2026 учебному году. В еще четырех учреждениях заканчиваются ремонты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В этом году в городе проводится капитальный ремонт фасада и входной группы школы №21, восстановление кровли школы №24, а также ремонт кровли и фасада Дома детского творчества, где планируется завершить работы к 1 сентября. Кроме того, продолжается восстановление фасада детского сада №102 — завершить ремонт планируют 1 октября.

В новом учебном году за парты в Таганроге сядут свыше 28 тыс. школьников, дошкольные организации примут более 10 тыс. детей. Уточняется, что для учащихся закупили 400 тыс. учебников.

«Все образовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами», — подытожила Светлана Камбулова.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», школы Ростовской области примут в новом учебном году 42 тысячи первоклассников.

Константин Соловьев