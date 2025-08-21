Школы Ростовской области примут в новом учебном году 42 тысячи первоклассников

Согласно предварительному комплектованию, в школы Ростовской области 1 сентября пойдут 42 тыс. первоклассников. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в министерстве образования региона.

По предоставленной информации, в системе общего образования Ростовской области работает 32 тыс. педагогов. Таким образом, штаты укомплектованы учителями для реализации общеобразовательных программ. Вместе с тем, в школах имеются вакансии учителей иностранных языков, математики, начальных классов, русского языка и литературы, учителей-логопедов, педагогов-психологов и учителей-дефектологов. Для привлечения кадров в общеобразовательные учреждения в регионе предоставляется компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, выплаты на приобретение или строительство жилья, в том числе и в сельских территориях. Кроме того, выпускники с дипломом об образовании с отличием смогут воспользоваться субсидиями из областного бюджета для компенсации расходов по оплате жилья.

Константин Соловьев