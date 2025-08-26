К выходным в Краснодаре потеплеет до +35 градусов

После относительного снижения температуры в середине недели Краснодар вновь ожидает подъем столбиков термометров выше +30 градусов. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Краснодаре прохладная для августа погода сохранится до среды включительно. С четверга жара вновь усилится до +30 градусов, а к выходным температура в городе достигнет +35»,— рассказал господин Шувалов.

По данным краевого гидрометцентра, в ближайшие двое суток в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, лишь в конце периода местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет восточный 5–10 м/с, местами порывы до 12–14 м/с, а к концу периода в отдельных районах — до 15–18 м/с.

Температура воздуха ночью 27 августа составит +9...+14 градусов, 28 августа — +14…+19 градусов. На Азовском побережье в эти дни ночью будет +15…+20 градусов. Днем 27 августа воздух прогреется до +26…+31 градусов, 28 августа — до +28…+33 градусов. В юго-восточных предгорьях ожидается прохладнее — +24…+29 градусов. В горах ночью температура опустится до +4…+9 градусов 27 августа и до +7…+12 градусов 28 августа, днем — +13…+18 градусов.

На Черноморском побережье сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6–11 м/с, местами с порывами 12–14 м/с, 28 августа в отдельных районах — до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 27 августа составит +15…+20 градусов, 28 августа — +17…+22 градусов, днем – +26…+31 градусов и +28…+33 градусов соответственно.

По прогнозам специалистов, первая пятидневка сентября также пройдет в сопровождении жаркой и сухой погоды.

Мария Удовик