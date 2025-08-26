Глава СКР возбудить дело о нарушении прав жителей Анапского района

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по жалобам жителей Анапского района, которые после внесения изменений в генеральный план в 2021 году могут лишиться законно построенных домов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: пресс-служба СКР

Граждане ранее приобрели земельные участки в Анапе, садоводческих товариществах и других населенных пунктах района, где возвели жилье и оформили его в соответствии с законодательством. Однако в 2021 году власти внесли корректировки в генплан, переведя эти территории в категорию особо ценных сельхозугодий.

Жители опасаются, что их постройки признают незаконными и снесут. Многочисленные обращения в различные ведомства не дали результата.

В СУ СКР по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль центральным аппаратом ведомства.

Алина Зорина