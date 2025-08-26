В Симферопольском районе горит 2 га сухой растительности

В Симферопольском районе пожарные ликвидируют возгорание сухой растительности на площади 2 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Возгорание произошло на территории села Мраморного. На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по региону, МЧС Республики Крым, лесоохотничьего хозяйства и представители местной администрации.

Всего к ликвидации привлечены 84 человека и 22 единицы техники.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что площадь возгорания сухой растительности в селе Варваровка под Анапой увеличилась до 11,2 га. Возгорание зафиксировали днем 25 августа.

Алина Зорина