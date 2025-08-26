МЧС проведут учения в школах перед 1 сентября

Минпросвещения совместно с МЧС проведет всероссийские учения в образовательных учреждениях. Они пройдут 28 и 29 августа, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, учения помогут обеспечить безопасность в предстоящем учебном году. Как уточнил господин Кравцов, Роспотребнадзор, региональные министерства и МВД уже провели оценку всех школьных зданий, детских садов, колледжей.

«Пройдут всероссийские учения совместно с МЧС, чтобы еще раз посмотреть все системы готовности к началу учебного года»,— сказал министр на общероссийском родительском собрании (цитата по ТАСС).

В День знаний 1 сентября в российских регионах усилят меры безопасности. В Курской области праздничные линейки проведут в закрытых помещениях, в Челябинске линейки пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов. В Ессентуках полиция и службы спасения перейдут в усиленный режим работы.