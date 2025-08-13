Полиция и службы спасения в Ессентуках перейдут в усиленный режим работы 1 сентября

Специалисты по безопасности и сотрудники правоохранительных органов в Ессентуках перейдут в усиленный режим работы на 1 сентября. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За безопасностью во время школьной «линейки» будут следить полицейские, сотрудники Росгвардии и ГАИ, казаки, а также работники частных охранных предприятий. Перед началом мероприятий территории образовательных учреждений проверят кинологи, будет организована круглосуточная охрана.

Особое внимание уделят алгоритму действий при угрозе атак БПЛА: в случае экстренного сигнала все уличные мероприятия будут немедленно прекращены.

Мария Хоперская