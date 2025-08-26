Ущерб от деятельности финансовой пирамиды на Кубани оценили в 800 млн рублей

Ущерб от деятельности финансовой пирамиды, организованной на Кубани, составил 800 млн руб., сообщили в региональном управлении МВД. По данным следствия, 43-летний и 46-летний мужчины в период с января 2011 по июль 2015 года совместно с 10 сообщниками, которые ранее уже были осуждены, создали схему, замаскированную под инвестиционную компанию, заявлявшую о работе в сфере строительства и торговли драгоценными ресурсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате действий организаторов пострадали 1236 вкладчиков, лишившихся средств. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») направлено в суд. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков