На Кубани количество происшествий на воде снизилось вдвое
В 2025 году на территории Краснодарского края произошло вдвое меньше происшествий на воде, всего зафиксировано четыре случая. Об этом на пресс-конференции руководства ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявил и. о. начальника Центра ГИМС Юрий Хомиченко.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Мониторинг пляжей на курортах Кубани ведется ежедневно. По словам и. о. начальника Центра ГИМС, под руководством регионального МЧС был проведен анализ обстановки, усилены группы патрулирования, особенно в наиболее проблемных местах, таких как Геленджик, Сочи и Туапсинский район.
В отношении отдыхающих, которые нарушают правила поведения на воде и используют не по назначению маломерные суда, в Краснодарском крае составлено около 877 протоколов, наложены штрафные санкции.
Кроме того, Юрий Хомиченко отметил, что на территории Краснодара нет ни одного пляжа, пригодного для купания. По его словам, более 75% случаев гибели на воде происходит на подобных необорудованных для купания местах.