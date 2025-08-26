На Кубани количество происшествий на воде снизилось вдвое

В 2025 году на территории Краснодарского края произошло вдвое меньше происшествий на воде, всего зафиксировано четыре случая. Об этом на пресс-конференции руководства ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявил и. о. начальника Центра ГИМС Юрий Хомиченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Мониторинг пляжей на курортах Кубани ведется ежедневно. По словам и. о. начальника Центра ГИМС, под руководством регионального МЧС был проведен анализ обстановки, усилены группы патрулирования, особенно в наиболее проблемных местах, таких как Геленджик, Сочи и Туапсинский район.

В отношении отдыхающих, которые нарушают правила поведения на воде и используют не по назначению маломерные суда, в Краснодарском крае составлено около 877 протоколов, наложены штрафные санкции.

Кроме того, Юрий Хомиченко отметил, что на территории Краснодара нет ни одного пляжа, пригодного для купания. По его словам, более 75% случаев гибели на воде происходит на подобных необорудованных для купания местах.

Алина Зорина