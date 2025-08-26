Задели за «Мидийное место»

Суд в Сочи удовлетворил ходатайство ООО «Инвест Капитал» и досрочно прекратил исполнение назначенного ранее наказания в виде административной приостановки деятельности ресторана «Мидийное место». Нарушения в работе ресторана выявил Роспотребнадзор. По мнению экспертов, это пример того, как закон позволяет одновременно защищать здоровье граждан и давать бизнесу шанс на восстановление, однако в ресторанном бизнесе подобные инциденты серьезно отражаются на репутации.

Центральный районный суд Сочи принял решение о досрочном возобновлении работы ресторана «Мидийное место» (управляющая компания «Инвест Капитал») на Черноморской улице. Деятельность заведения разрешена после устранения выявленных Роспотребнадзором нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвест Капитал» зарегистрировано в Москве в 2008 году, генеральный директор — Алексей Аюпов, бенефициар — Андрей Оленев. Компания специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Финансовая отчетность за 2023–2024 годы в системе отсутствует.

31 июля тот же суд признал ООО «Инвест Капитал» виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и приостановил работу ресторана «Мидийное место» на 60 суток. Материалы поступили в суд из территориального отдела Роспотребнадзора по Сочи. Проверка показала, что предприятие общественного питания не обеспечивало «поточность» технологических процессов: заготовка, хранение и приготовление блюд велись в одном помещении, продукция хранилась на открытых стеллажах и даже на лестнице. Кроме того, выявлены грязные поверхности кухонного оборудования, отсутствие отдельной мойки для рук персонала, недостаток холодильных камер и нарушение правил хранения личной одежды сотрудников. Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции не был промаркирован.

По мнению Роспотребнадзора, нарушения создавали угрозу массовых инфекционных заболеваний.

Представители ООО «Инвест Капитал» — генеральный директор компании и его поверенный — частично признали вину. Они заявили, что часть нарушений устранена, и настаивали на назначении штрафа вместо закрытия заведения. Однако судья отметил, что деятельность ресторана несет «реальную угрозу жизни и здоровью людей», и применил наиболее строгую меру ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ — административную приостановку деятельности.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о проверке ресторана сети в Новороссийске, где также выявили нарушения: неправильное хранение инвентаря рядом с остатками пищи и дезсредствами, отсутствие бактерицидного оборудования и системы ХАССП, а также несоблюдение разделения потоков сырья и готовых блюд. Также Ленинский районный суд Екатеринбурга приостановил работу ресторана сети на 30 суток после жалоб посетителей на отравления. Руководство заведения тогда связало проблему с поставкой некачественных продуктов и заявило, что замечания санитарных врачей устранены.

Основатель и управляющий партнер компании «Мидийное место» Алексей Аюпов считает, что закрытие ресторана в Сочи выглядело более громким событием, чем сама ситуация.

«Безусловно, проверка Роспотребнадзора выявила ряд нарушений, но мы устранили их оперативно, еще до момента судебного заседания. В итоге фактический простой ресторана составил около недели, а не 60 дней, как может показаться из решения. Мы относимся к подобным ситуациям философски — как к работе со строгим учителем: иногда более жесткий надзор позволяет достичь лучших результатов и повысить стандарты. Для нас главные эксперты — наши гости. Именно их доверие и положительные отзывы определяют дальнейшую судьбу ресторанов. Сейчас мы видим, что посетители возвращаются, и для нас важно обеспечить, чтобы сервис оставался не только вкусным и быстрым, но и безопасным»,— прокомментировал «Ъ-Сочи» господин Аюпов.

По мнению Артема Денисова, управляющего партнера юридической компании «Генезис», череда проверок филиалов сети — стандартная практика, особенно при выявлении системных нарушений или жалоб. Приостановка деятельности рассматривается как крайняя мера, и ее неоднократное применение к одной сети свидетельствует о серьезных системных нарушениях, а не о произволе. В то же время восстановление работы после устранения нарушений и предоставления доказательств добросовестности компании оценивается судом положительно.

Основатель и руководитель маркетингового агентства для ресторанов Кирилл Бейлин отмечает, что в ресторанном бизнесе подобные инциденты серьезно отражаются на репутации: даже после устранения нарушений доверие гостей восстанавливается медленно, а современные посетители обращают внимание на чистоту, гигиену персонала и свежесть продуктов. В сетевых проектах такие случаи часто указывают на слабый управленческий контроль на местах и недостаточную вовлеченность головного офиса в операционные процессы. Восстановление репутации требует комплексной работы: устранения нарушений, прохождения проверок и прозрачной коммуникации с гостями, а для индустрии в целом подобные кейсы дисциплинируют участников, заставляя выстраивать системную работу с санитарными стандартами как частью корпоративной культуры и конкурентоспособности.

Богдан Кобец