Гендиректор ХК «Сочи» обжалует дисквалификацию за допинг

Генеральный директор хоккейного клуба «Сочи» Игорь Григоренко намерен обжаловать решение Международной федерации хоккея (IIHF) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, уточнив, что руководство лиги получило уведомление от РУСАДА и было вынуждено отстранить господина Григоренко от должности в соответствии с действующими нормами.

22 августа «Советский спорт» со ссылкой на источник сообщил, что Григоренко дисквалифицирован на четыре года от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом. Основанием для решения стали данные из базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), где зафиксировано нарушение 2015 года. Сам Григоренко завершил игровую карьеру в 2018 году, а уведомление о положительной пробе получил в марте текущего года от Федерации хоккея России.

С 1 июля бывший нападающий возглавляет ХК «Сочи», до этого занимал пост советника генерального директора тольяттинской «Лады». За время карьеры в КХЛ он также выступал за уфимский «Салават Юлаев», с которым в 2011 году выиграл Кубок Гагарина, магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

Вячеслав Рыжков