Кредитование экономики ЮФО и СКФО выросло на 20%

Заместитель начальника Южного главного управления Банка России Александр Гостев сообщил, что кредитование экономики Юга и Северного Кавказа в 2025 году выросло на 20%, что превышает среднероссийский показатель в 12,6%. По его словам, которые приводит РБК Краснодар, особенно высокие темпы фиксируются в сегменте малого и среднего бизнеса: в Краснодарском крае рост составил 29% против 10% в среднем по стране. При этом, отметил господин Гостев, банки сохраняют осторожность в отношении финансового состояния заемщиков и залогового обеспечения, однако признаков ухудшения качества кредитных портфелей не наблюдается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он напомнил, что в июле Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых, что стало вторым смягчением денежно-кредитной политики подряд. По оценке регулятора, инфляционное давление снижается быстрее прогнозов, а рост внутреннего спроса замедляется, что позволяет экономике возвращаться к сбалансированной траектории.

По данным ЦБ, уровень инфляции в южных регионах традиционно превышает среднероссийский, прежде всего за счет сферы услуг. На долю ЮФО и СКФО приходится около 15% потребительских расходов страны, при этом в Южном федеральном округе три региона — Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области — формируют до 77% инфляционного вклада, треть из которого приходится на Кубань. В Северо-Кавказском округе сопоставимая ситуация: основное влияние оказывают Ставропольский край, Дагестан и Чечня.

Инвестиционная активность в макрорегионе, по словам Александра Гостева, также демонстрирует положительную динамику: в ЮФО рост составил 4% в годовом выражении, в СКФО — 14%. Основной объем вложений (50–60%) приходится на собственные средства бизнеса, бюджетные источники составляют до 20%, а кредиты в коммерческих банках — не более 10%.

Вячеслав Рыжков