Сочи вложил 45 млн рублей в безопасность образовательных учреждений

Власти Сочи направили свыше 45 млн руб. на усиление антитеррористической защищенности образовательных учреждений перед новым учебным годом. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае, передает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил актуальность темы: «До Дня знаний остается всего одна неделя. 1 сентября в Краснодарском крае свои двери откроют 109 колледжей и техникумов, 1,2 тыс. школы. За парты сядут 68 тыс. первоклассников, а всего в школы пойдут 780 тыс. детей».

В рамках программы на территории 20 школ и 20 детских садов Сочи установили системы речевого оповещения. Образовательные организации дополнительно оснастили видеонаблюдением, модернизировали кнопки тревожной сигнализации и системы контроля доступа в здания. Также отремонтировали периметральные ограждения и установили 10 устройств для снижения скорости транспорта возле школ.

«Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил четкие задачи по защите жителей. Утвердили важнейший алгоритм действий в учебных заведениях при получении сигналов об опасности»,— подчеркнул Андрей Прошунин.

Отработку действий в экстренных ситуациях запланировали на 28 августа в рамках всероссийских учений в образовательных учреждениях.

В это же время завершилась подготовка к выборам. Межведомственные группы проверили все 243 избирательных участка. Каждый участок оснастили тревожными кнопками, резервными источниками питания и средствами для видеофиксации. На участках будут работать волонтеры, которые помогут избирателям с ограниченными возможностями. Из 243 участков 197 полностью адаптированы для голосования маломобильных граждан.

