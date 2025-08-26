Квартиры от ГК ТОЧНО появились на Wildberries

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) стала первым кубанским девелопером — партнером Wildberries. Теперь квартиры застройщика будут представлены на маркетплейсе.

Фото: ГК ТОЧНО

Девелопер ТОЧНО объявил о выходе на Wildberries для продвижения своих проектов на одной из крупнейших платформ онлайн-торговли. Теперь с предложениями застройщика, входящего в ТОП-3 по объемам строительства в РФ, можно будет ознакомиться и на маркетплейсе. Сегодня в портфеле ТОЧНО — 6 млн кв. м жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. Девелопер возводит свои проекты в 8 регионах и 15 городах России.

Партнерство ТОЧНО и Wildberries&Russ будет реализовано благодаря запуску новой категории «WB Новостройки». Раздел пока работает в тестовом режиме и уже доступен в приложении и на сайте Wildberries.

Николай Амосов: «Гордимся, что теперь появится еще один современный и надежный способ покупки недвижимости. Теперь можно выбрать, забронировать и приобрести жилье удобно и быстро, как это делается с обычными товарами. Типа одежды или бытовой техники. Поздравляю обе команды — процесс покупки квартиры вышел на новый уровень!»

В рамках тестирования раздела потребители смогут изучать предложения партнеров в привычном им интерфейсе. В карточках будут отражены: расположение объекта, срок сдачи в эксплуатацию, комнатность, площадь, цена и другие параметры и характеристики, а также фотогалерея. Не покидая привычной экосистемы маркетплейса, потребители смогут в один клик связаться с застройщиком по телефону — например, чтобы получить более детальную информацию или записаться на просмотр. После завершения тестирования функционал нового раздела для партнеров и покупателей будет существенно расширяться.

«В первые дни после тестового запуска мы увидели большой интерес к разделу, со стороны как потребителей, так и представителей девелоперского сообщества. Мы предлагаем рынку новостроек востребованный и удобный формат и рассчитываем стать значимым каналом продаж для наших партнеров. А клиенты маркетплейса могут рассчитывать на удобство выбора недвижимости и большое количество выгодных предложений»,— отметил директор по развитию бизнеса направления «Новостройки» компании РВБ Денис Петрушевский.

Выход федерального девелопера на маркетплейс стал частью масштабной стратегии ГК ТОЧНО по цифровизации бизнеса. В числе партнеров компании уже значатся Домклик, Сколково, Аэрофлот, Экоплант. Сотрудничество ТОЧНО с Wildberries открывает для покупателей новый сценарий: искать квартиру можно будет там же, где они привыкли заказывать повседневные товары. Это позволит не только экономить время, но и сделает доступ к девелоперским продуктам проще, чем когда-либо.

