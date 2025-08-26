В Юбилейном микрорайоне Краснодара появилась площадка для выгула собак

В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне завершено благоустройство площадки для выгула и дрессировки собак. Объект разместили на улице им. 70-летия Октября вблизи Рождественского парка, передает пресс-служба городской администрации.

Территория площадью более 900 кв. м огорожена и засыпана песком. На ней установлены тренажеры и препятствия для дрессировки, а также обустроены навесы со скамейками и урнами для владельцев животных.

В мэрии уточнили, что параллельно в Западном округе ведутся работы в рамках инициативного бюджетирования: на двух участках демонтированы бетонные основания бывших гаражей. На их месте планируется обустроить парковки, тротуары и зеленые зоны.

