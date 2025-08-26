Собянин отказался менять украинские названия улиц в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют менять названия «украинских» топонимов. По его словам, у городских властей есть более важные задачи, к тому же москвичи неоднозначно относятся к изменениям привычных названий улиц. Также чиновник указал на политические причины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вы же читаете, что президент говорит: украинский народ — это братский народ»,— сказал Сергей Собянин «Комсомольской правде». Он добавил, что если «во главе правительства Украины стоят какие-то придурки, это не означает, что надо разорвать связь с самим народом».

Мэр также напомнил про попытки переименовать станцию метро «Войковская», которые до сих пор не увенчались успехом из-за отказа горожан прощаться с привычным названием. Что касается личного отношения к переименованиям, когда «совсем делать нечего будет, я начну топить за переименования», сказал господин Собянин. Сейчас, по его словам, «хватает проблем».

Он также сообщил, что в следующем году Москва возьмется за масштабное восстановление Донецка. На СВО сейчас находятся примерно 90 тыс. москвичей, добавил мэр.