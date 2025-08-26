Собянин: Москва с 2026 года займется восстановлением районов Донецка

Москва планирует с 2026 года развернуть программу по восстановлению районов Донецка, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Сейчас одна из серьезных задач — это восстановление районов Донецка ... Противник отодвинут, и мы со следующего года системно уже зайдем и в эти районы, — сказал он. — Там работы непочатый край».

Господин Собянин уточнил, что программа восстановления города будет включать ремонт жилых домов, соцобъектов, а также благоустройство дорог и восстановление коммунальных сетей. Он подчеркнул, что на текущий момент столица уже оказывает помощь городам-побратимам Донецку и Луганску «не разово, а на системной основе». Также мэр заявил, что в зоне СВО сейчас находятся около 90 тыс. москвичей.