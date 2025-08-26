ТАСС: заместителя Хинштейна этапировали в Москву

Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях, этой ночью этапировали в Москву. Об этом заявили ТАСС в правоохранительных органах. Следствие 27 августа намерено ходатайствовать об аресте чиновника.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О задержании господина Базарова стало известно вчера. Следственный департамент МВД возбудил в отношении врио замгубернатора и его подельников четыре уголовных дела. Их обвиняют в хищениях на 251 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. По версии следствия, господин Базаров умышленно завышал стоимость строительства и занижал траты на технические характеристики оборонительных сооружений.

