Бывшему заместителю Гладкова вменили растрату 251 млн руб. на «зубах дракона»

Следственный департамент МВД России возбудил четыре уголовных дела в отношении врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова и его подельников. Их обвиняют в хищениях на 251 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Базаров умышленно завышал стоимость строительства и занижал траты на технические характеристики оборонительных сооружений на границе с Украиной — тетраэдров, также известных как «зубы дракона».

Среди подельников господина Базарова в МВД назвали бывшего начальника управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова, его заместителей Андрея Решетько и Ларису Стрелецкую, а также заместителя министра строительства Белгородской области Владимира Губарева. Всех фигурантов арестовали по статье о растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Сотрудники МВД и ФСБ проводят следственные мероприятия на местах жительства и работы всех фигурантов. Подозреваемых доставят в следственный комитет для предъявления обвинений. В ведомстве обратятся в Мещанский районный суд с ходатайством об аресте господина Базарова с сообщниками.