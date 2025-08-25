Задержан заместитель Хинштейна
Задержан временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Базаров. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, задержание связано с предыдущим местом работы господина Базарова в Белгородской области.
Временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Базаров
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Господин Хинштейн рассказал о случившемся на заседании областного правительства. «В настоящий момент проходит следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы»,— рассказал он.
Другие подробности о задержании чиновника неизвестны. СКР пока никак не комментировал информацию.
Владимир Базаров в 2005–2016 годы работал в администрации Сургута, затем стал замгубернатора—председателя правительства Севастополя. С 2020 года занимал пост вице-губернатора Белгородской области по строительству. В феврале 2025-го был назначен врио замгубернатора Курской области. Как и на предыдущей должности, ему поручили курировать строительство.