Задержан заместитель Хинштейна

Задержан временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Базаров. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, задержание связано с предыдущим местом работы господина Базарова в Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Хинштейн рассказал о случившемся на заседании областного правительства. «В настоящий момент проходит следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы»,— рассказал он.

Другие подробности о задержании чиновника неизвестны. СКР пока никак не комментировал информацию.

Владимир Базаров в 2005–2016 годы работал в администрации Сургута, затем стал замгубернатора—председателя правительства Севастополя. С 2020 года занимал пост вице-губернатора Белгородской области по строительству. В феврале 2025-го был назначен врио замгубернатора Курской области. Как и на предыдущей должности, ему поручили курировать строительство.