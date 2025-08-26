Чистая прибыль Мосбиржи во втором квартале снизилась на 22%

По итогам второго квартала чистая прибыль Московской биржи (MOEX: MOEX) по МСФО снизилась на 22,5% в годовом выражении, до 15,056 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 13,3%, до 22,086 млрд руб., следует из отчетности группы.

Комиссионные доходы Мосбиржи выросли на 14,9%, до 17,848 млрд руб. Рост объяснили высокой активностью клиентов и эмитентов, а также запуском новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход упал на 33%, до 14,25 млрд руб. Операционные расходы сократились на 2,1%, до 12,2 млрд руб. Соотношение расходов и доходов составило 37,9%.

В июле месячный объем размещения облигаций на Мосбирже достиг максимума с начала года. С учетом выпуска однодневных облигаций он составил 2,3 трлн руб. В середине августа индекс Мосбиржи поднимался выше 3 тыс. пунктов. Однако за прошедшую неделю индекс сократился на 3,5% в условиях неопределенности.

