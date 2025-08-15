Индекс Мосбиржи поднялся выше 3 тыс. пунктов

По состоянию на 13:30 мск индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) находился на уровне 3000,03. Он превысил отметку в три тысячи впервые с 28 апреля. В 14:11 мск, индекс снизился до 2999,21 (+0,79%).

Лидеры роста: «Ростелеком» (+2,81%), акции Московского кредитного банка (+2,25%), «Роснефть» (1,6%), «Мать и дитя» (+1,48%), а также Совкомфлот. (+1,58%). Лидеры снижения: «Совкомбанк» (-1,45%), «Ренессанс страхование» (-0,91%), «Мосэнерго» (-0,86%), EN+group (-0,8%), а также ММК (-0,64%).

11 августа индекс Мосбиржи IMOEX2 превысил 3 тыс. пунктов на утренней торговой сессии. Рост связывают с предстоящими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дипломатия повышает котировки».