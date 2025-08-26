Неопределенность ударила по рынку

За прошедшую неделю индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) сократился на 3,5% в условиях неопределенности. Наибольшая коррекция произошла по тем бумагам, чьи котировки активно росли в ожидании встречи президентов России и США, особенно это заметно в нефтегазовом секторе. По оценке участников рынка, фактор «неоправданных ожиданий инвесторов» будет отыгран, когда индекс пробьет 2850 пунктов. Тогда на первый план встанут вопросы снижения ключевой ставки ЦБ и отчетности эмитентов.

Отсутствие конкретных договоренностей по окончании встречи 15 августа президентов России и США привело к снижению индекса Мосбиржи до 2857 пунктов. За неделю с 18 по 24 августа он снизился более чем на 3,5%. «Инвесторы возлагали надежды на прорывные решения, но их не последовало, поэтому котировки падают»,— отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Наибольшая коррекция ожидаемо произошла у тех акций, чьи котировки показали наибольший рост. Например, котировки НОВАТЭКа, которые в ожидании саммита выросли с 1072 руб. до 1300 руб. за акцию, к началу текущей недели упали до 1150 руб. за акцию. Акции «Аэрофлота» скорректировались с 70 руб. до 61 руб. за акцию, полностью невелируя рост, достигнутый в период ожидания встречи.

Особенно пострадали котировки компаний нефтегазового сектора, которые вместо снятия санкций получили угрозу ввода с 27 августа США пошлин против Индии за покупку нефти из России. Так, цена акций ЛУКОЙЛа после роста на 6% к 25 августа снизилась на 4%, до 6223 руб., котировки «Газпрома» после роста более чем на 10% и вовсе полностью «отыграли» рост и к 25 августа оказались на той же отметке в 130 руб. за акцию.

Значительная коррекция наблюдалась и у котировок СПБ-Биржи. Площадка специализируется на торговле иностранными акциями, поэтому инвесторы надеялись, что «разморозка» отношений позволит компании возобновить эту деятельность. Однако инвесторы не получили желаемого результата, и акции СПБ-Биржи, которая до начала переговоров была лидером роста среди российских эмитентов (рост с 228 руб. до 300 руб. за акцию), начали коррекцию вниз. К 25 августа котировки упали до 246 руб., причем только за этот день объемы торгов превысили 2,3 млрд руб. Аналитик рынка акций ИФК «Солид» Денис Масленников полагает, что эти бумаги могут подешеветь еще сильнее, до 170–200 руб. за акцию. Причем даже «запуск внебиржевых торгов американскими бумагами, как это сделала Мосбиржа, вряд ли что-то изменит», считает эксперт. О таких планах представители площадки заявили в конце июня.

Сейчас российский рынок по-прежнему имеет поддержку в виде снижения ключевой ставки, которая, по разным прогнозам, может скоро опуститься до 16%, указывает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Однако, по оценке экспертов, этого недостаточно, чтобы придать акциям существенный импульс. При нынешней конъюнктуре облигации «более привлекательны для инвестора», указывает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. «Премия за риск инвестиций в акции, несмотря на заметный сдвиг кривой доходности ОФЗ вниз, стала возвращаться лишь недавно, и она пока невелика, поэтому ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки скорее побуждают инвесторов зафиксировать высокую безрисковую доходность, чем покупать рисковые активы»,— указывает он. К тому же рынок акций лишился фактора поддержки в виде поступления дивидендов, которые эмитенты в основном выплачивали с июля по август, заявляет он.

По мнению господина Короева, опустившись ниже 2850 пунктов, рынок полностью отыграет «фактор разочарования от несбывшихся надежд инвесторов» и поведение индекса будет больше зависеть от его внутренней конъюнктуры. По оценке экспертов, до значимого изменения ключевой ставки индекс будет колебаться в пределах 2600–2900 пунктов.

При этом в ближайшее время существенным негативным фактором для динамики индекса станет «не столько ввод пошлин против Индии, сколько сниженные рублевые цены на нефть Urals, которая сейчас стоит менее 4,5 тыс. руб. за баррель», указывает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. «На этой неделе ожидаются отчеты крупнейших представителей сектора, и инвесторы опасаются увидеть в них влияние от снизившейся стоимости Urals, так как это напрямую повлияет на объемы дивидендов»,— заключает эксперт.

Андрей Ковалёв