В Ростовской области почти на 20% снизилось количество погибших в ДТП

В первом полугодии 2025 года на дорогах Ростовской области погибло 189 человек, что на 19,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (235 погибших). Пострадавших также стало меньше — около 1,4 тыс. человек против 1,5 тыс. по результатам шести месяцев 2024 года. Показатель снизился на 9,6%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В тройку основных причин дорожных аварий вошли несоблюдение скоростного режима (351 ДПТ), нарушений правил проезда перекрестков (207 ДТП) и нарушения правил проезда по пешеходным переходам (108 ДТП).

Кроме этого, в январе-июне 2025 году в регионе на 16,4% отмечено снижение количества ДТП по вине пешеходов — 112 дорожных аварий против 134 ДТП, зарегистрированные в аналогичный период прошлого года.

В этих авариях погибло 26 человек, что на 25,7% меньше, чем в прошлом году (35). Ранения получили 104 человека. Снижение показателя составили 16,3%.

В целом в первом полугодии на дорогах Ростовской области с участием пешеходов зарегистрировано 303 ДТП, тогда как годом ранее таких аварий было 316, показатель снизился на 4,1%. В них погибли на 6 человек меньше, чем в 2024 году — 41 человек. Ранения получили 279 участников происшествий. Этот показатель снизился на 4,3%.

Наталья Белоштейн