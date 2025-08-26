В Сочи подготовили более 700 наблюдателей к выборам

В Сочи подготовили свыше 700 общественных наблюдателей для мониторинга предстоящих выборов губернатора Краснодарского края и депутатов Городского собрания, которые пройдут с 12 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Обучение провели на семинарах, организованных Общественной палатой Краснодарского края совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» в Сочи и на федеральной территории Сириус. Наблюдателями могут стать граждане России обладающие активным избирательным правом на территории региона.

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил активную работу Общественной палаты Сочи. «Необходимо, чтобы граждане понимали: выборы должны пройти в рамках закона, все голоса будут учтены. Именно для обеспечения законности и существует общественное наблюдение за ходом выборов»,— подчеркнул он.

В программе семинара учли изменения в избирательном законодательстве, возможные вызовы и проблемные ситуации. В дни голосования контроль за процессом будут осуществлять опытные электоральные эксперты.

В Краснодарском крае на базе Общественной палаты создан штаб для наблюдения за выборами. Его основная задача — анализировать ситуацию на избирательных участках и в СМИ, давать экспертные и правовые оценки происходящему, а также готовить наблюдателей.

С 11 сентября начнет работу ситуационный мониторинговый центр Общественной палаты региона, который будет функционировать до завершения голосования. Специалисты центра будут поддерживать связь с краевой избирательной комиссией, федеральными партнерами и коллегами из других регионов.

Все 243 избирательных участка прошли проверку. Общее количество избирателей в городских районах составляет около 400 тыс. человек. Для их обслуживания работают пять территориальных избирательных комиссий, основная из которых — ТИК «Приморская».

Мария Удовик