Карен Хачанов вышел во второй круг US Open

Карен Хачанов победил американца Нишеша Басаваредди в первом круге US Open в Нью-Йорке. Игра продлилась 3 часа 9 мин и закончилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:1 в пользу россиянина. Во втором круге он встретится с поляком Камилем Майхшаком.

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

29-летний Хачанов занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он семь раз побеждал на турнирах ассоциации в одиночном разряде. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфиналы Us Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году взял серебро Олимпиады в одиночном разряде.

US Open проводится на покрытии «хард». Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Накануне в первом круге US Open выбыл россиянин Даниил Медведев.

