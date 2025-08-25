Даниил Медведев выбыл в первом круге US Open

Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи в первом круге US Open в Нью-Йорке. Игра продлилась 3 часа 45 мин и закончилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу Бонзи.

Даниил Медведев

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

29-летний Медведев занимает 13 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 20 титулов ATP. Россиянин является победителем US Open 2021 года, также он дважды доходил до финала турнира (2019, 2023). Занимает десятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов.

US Open проводят на покрытии «хард». Призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн.

