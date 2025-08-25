Провал Большого шлема

Главным сюрпризом первого дня Открытого чемпионата США, стартовавшего в воскресенье, 24 августа, в Нью-Йорке, стало поражение, которое в пяти партиях потерпел Даниил Медведев от француза Бенжамена Бонзи. В общей сложности в этом сезоне победитель нью-йоркского мейджора 2021 года выиграл на наиболее престижных турнирах лишь один матч — на старте Australian Open. Вследствие этих провальных результатов Медведев через две недели впервые с 2019 года окажется за пределами топ-15 мирового рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев в первом круге US Open

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Даниил Медведев в первом круге US Open

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Неудачу Даниила Медведева в первом круге US Open даже не назовешь полноценной сенсацией, ведь французу Бенжамену Бонзи, который на данный момент занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 51-е место, он этим летом уже проигрывал — на старте Wimbledon. Уровень тенниса в исполнении недавнего представителя мировой элиты давно не вызывает у его болельщиков ничего, кроме грусти, и тот факт, что на четырех турнирах американской серии на харде, где Медведев еще пару лет назад входил в число фаворитов любого состязания, ему сейчас удалось выиграть лишь три матча из семи и набрать ничтожные для игрока его уровня 170 рейтинговых очков, конечно, показывает глубину его кризиса.

Но еще нагляднее глубину иллюстрируют результаты Даниила Медведева на турнирах Большого шлема. В этом году он прошел на них лишь один круг — на Australian Open, на котором с огромным трудом в пяти партиях справился Касидитом Самреем из Таиланда, на тот момент 418-м в классификации АТР. Затем в Мельбурне россиянина остановил американец Лернер Тьен (121-й в мире), на Roland Garros это сразу же сделал британец Кэмерон Норри (81-й), а на Wimbledon — Бонзи, который, кстати, с тех пор поднялся с 64-го места на 51-е, оставаясь всего лишь крепким середняком первой сотни. Причем сценарии встреч с Тьеном, Норри и Бонзи в Нью-Йорке практически копировали друг друга. Во всех трех случаях Медведев уступал первые два сета, затем уравнивал ситуацию в матче, после чего следовало фиаско в решающей партии.

Это однозначно говорит о том, что одна из причин его черной полосы — неважные физические кондиции, которые всегда бьют по психологии.

Что касается нынешней встречи с Бенжаменом Бонзи, набравшим летом неплохую форму и сумевшим на недавнем «мастерсе» в Цинциннати выбить из сетки десятую ракетку мира Лоренцо Музетти, то у нее было две кульминации. Одной из них стал розыгрыш второго матчбола, по ходу которого француз сначала сдержал атаку россиянина, а затем немного бесшабашным, но идеальным по исполнению ударом с задней линии обвел его и завершил долгую борьбу. Однако почти двумя часами ранее был первый матчбол и первая, по-настоящему скандальная кульминация. После того как Бонзи не выполнил первую подачу, на корт выбежал фотограф, который подумал, что матч завершен, и американский судья на вышке Грег Алленсворт снова дал право французу на первую подачу, чем вызвал резкое недовольство Медведева, на несколько секунд потерявшего над собой контроль, и зрителей на трибунах.

Теннисные рейтинги Рейтинг АТР 1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 480 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9590. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6230. 4 (4). Тейлор Фритц (США) — 5575. 5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4440. 6 (6). Бен Шелтон (США) — 4280. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4130. 8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3545. 9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 3240. 10 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3205. 11 (11), Хольгер Руне (Дания) — 3050. 12 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2905. 13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2760. 14 (14). Томми Пол (США) — 2610. 15 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2610. 16 (16). Якуб Меншик (Чехия) — 2430. 17 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2340. 18 (18). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2185. 19 (19). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2135. 20 (20). Артюр Фис (Франция) — 2120… 94 (90). Роман Сафиуллин (Россия) — 676. Рейтинг WTA 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 225. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7933. 3 (3). Коко Гауфф (США) — 7874. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 4903. 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4733. 6 (6). Мэдисон Кис (США) — 4699. 7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4433. 8 (8). Джасмин Паолини (Италия) — 4116. 9 (9). Аманда Анисимова (США) — 3869. 10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3663. 11 (11). Эмма Наварро (США) — 2960. 12 (14). Екатерина Александрова (Россия) — 2916. 13 (12). Каролина Мухова (Чехия) — 2838. 14 (15). Клара Таусон (Дания) — 2781. 15 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2726. 16 (16). Паула Бадоса (Испания) — 2564. 17 (22). Диана Шнайдер (Россия) — 2476. 18 (17). Дарья Касаткина (Австралия) — 2361. 19 (18). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2265. 20 (19). Людмила Самсонова — 2219… 25 (26). Вероника Кудерметова — 1763… 29 (31). Анна Калинская — 1582… 45 (44). Анастасия Павлюченкова — 1245… 53 (45). Анастасия Потапова — 1136… 65 (68). Камила Рахимова — 966… 67 (64). Полина Кудерметова — 963… 80 (78). Анна Блинкова — 878… 90 (100). Анастасия Захарова (все — Россия) — 831. В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

При всей кажущейся абсурдности данного решения Алленсворт действовал в соответствии с правилами. Ведь незадачливый фоторепортер, которого, кстати, сначала вывели с корта, а затем лишили аккредитации, своими действиями вызвал помеху подающему в промежутке между первой и второй подачей.

Но публика оказалась на стороне Медведева, поскольку со стороны пострадавшим выглядел именно он, и пауза затянулась на шесть минут.

После ее окончания россиянин, избежавший санкций со стороны терпеливого Алленсворта, отыграл матчбол, вытянул на тай-брейке третий сет, взял всухую четвертый и в первом гейме пятой партии снова взял подачу Бонзи, испытывавшего проблемы с передвижением по корту.

Однако вскоре выяснилось, что физические кондиции Даниила Медведева тоже были на грани. Бенжамен Бонзи быстро сравнял счет, затем последовал еще один обмен брейками, после чего в десятом гейме россиянин, ведя 40:30, отдал три очка подряд. В итоге — 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 за 3 часа 44 минуты, и прежде, чем покинуть корт, проигравший выместил зло на своей ракетке.

Не сумев защитить 400 рейтинговых очков, начисленных ему год назад за выход в четвертьфинал, Медведев со своего нынешнего 13-го места в рейтинге опустится минимум на 16-е, а скорее всего, еще ниже, впервые с 2019 года оказавшись за пределами топ-15. Кроме того, сейчас можно говорить о том, что россиянин почти наверняка пропустит итоговый турнир АТР, на котором выступал шесть лет подряд. В этом году на его счету пока лишь 1720 очков из примерно 4000 баллов, требующихся для гарантированного попадания в первую восьмерку в конце сезона. И ликвидировать такой дефицит за два месяца, которые останутся до Nitto ATP Finals после окончания US Open, практически нереально.

Евгений Федяков