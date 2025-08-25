Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Провал Большого шлема

Даниил Медведев проиграл на мейджорах четвертый матч подряд

Главным сюрпризом первого дня Открытого чемпионата США, стартовавшего в воскресенье, 24 августа, в Нью-Йорке, стало поражение, которое в пяти партиях потерпел Даниил Медведев от француза Бенжамена Бонзи. В общей сложности в этом сезоне победитель нью-йоркского мейджора 2021 года выиграл на наиболее престижных турнирах лишь один матч — на старте Australian Open. Вследствие этих провальных результатов Медведев через две недели впервые с 2019 года окажется за пределами топ-15 мирового рейтинга.

Даниил Медведев в первом круге US Open

Даниил Медведев в первом круге US Open

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Даниил Медведев в первом круге US Open

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Неудачу Даниила Медведева в первом круге US Open даже не назовешь полноценной сенсацией, ведь французу Бенжамену Бонзи, который на данный момент занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 51-е место, он этим летом уже проигрывал — на старте Wimbledon. Уровень тенниса в исполнении недавнего представителя мировой элиты давно не вызывает у его болельщиков ничего, кроме грусти, и тот факт, что на четырех турнирах американской серии на харде, где Медведев еще пару лет назад входил в число фаворитов любого состязания, ему сейчас удалось выиграть лишь три матча из семи и набрать ничтожные для игрока его уровня 170 рейтинговых очков, конечно, показывает глубину его кризиса.

Но еще нагляднее глубину иллюстрируют результаты Даниила Медведева на турнирах Большого шлема. В этом году он прошел на них лишь один круг — на Australian Open, на котором с огромным трудом в пяти партиях справился Касидитом Самреем из Таиланда, на тот момент 418-м в классификации АТР. Затем в Мельбурне россиянина остановил американец Лернер Тьен (121-й в мире), на Roland Garros это сразу же сделал британец Кэмерон Норри (81-й), а на Wimbledon — Бонзи, который, кстати, с тех пор поднялся с 64-го места на 51-е, оставаясь всего лишь крепким середняком первой сотни. Причем сценарии встреч с Тьеном, Норри и Бонзи в Нью-Йорке практически копировали друг друга. Во всех трех случаях Медведев уступал первые два сета, затем уравнивал ситуацию в матче, после чего следовало фиаско в решающей партии.

Это однозначно говорит о том, что одна из причин его черной полосы — неважные физические кондиции, которые всегда бьют по психологии.

Что касается нынешней встречи с Бенжаменом Бонзи, набравшим летом неплохую форму и сумевшим на недавнем «мастерсе» в Цинциннати выбить из сетки десятую ракетку мира Лоренцо Музетти, то у нее было две кульминации. Одной из них стал розыгрыш второго матчбола, по ходу которого француз сначала сдержал атаку россиянина, а затем немного бесшабашным, но идеальным по исполнению ударом с задней линии обвел его и завершил долгую борьбу. Однако почти двумя часами ранее был первый матчбол и первая, по-настоящему скандальная кульминация. После того как Бонзи не выполнил первую подачу, на корт выбежал фотограф, который подумал, что матч завершен, и американский судья на вышке Грег Алленсворт снова дал право французу на первую подачу, чем вызвал резкое недовольство Медведева, на несколько секунд потерявшего над собой контроль, и зрителей на трибунах.

При всей кажущейся абсурдности данного решения Алленсворт действовал в соответствии с правилами. Ведь незадачливый фоторепортер, которого, кстати, сначала вывели с корта, а затем лишили аккредитации, своими действиями вызвал помеху подающему в промежутке между первой и второй подачей.

Но публика оказалась на стороне Медведева, поскольку со стороны пострадавшим выглядел именно он, и пауза затянулась на шесть минут.

После ее окончания россиянин, избежавший санкций со стороны терпеливого Алленсворта, отыграл матчбол, вытянул на тай-брейке третий сет, взял всухую четвертый и в первом гейме пятой партии снова взял подачу Бонзи, испытывавшего проблемы с передвижением по корту.

Однако вскоре выяснилось, что физические кондиции Даниила Медведева тоже были на грани. Бенжамен Бонзи быстро сравнял счет, затем последовал еще один обмен брейками, после чего в десятом гейме россиянин, ведя 40:30, отдал три очка подряд. В итоге — 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 за 3 часа 44 минуты, и прежде, чем покинуть корт, проигравший выместил зло на своей ракетке.

Не сумев защитить 400 рейтинговых очков, начисленных ему год назад за выход в четвертьфинал, Медведев со своего нынешнего 13-го места в рейтинге опустится минимум на 16-е, а скорее всего, еще ниже, впервые с 2019 года оказавшись за пределами топ-15. Кроме того, сейчас можно говорить о том, что россиянин почти наверняка пропустит итоговый турнир АТР, на котором выступал шесть лет подряд. В этом году на его счету пока лишь 1720 очков из примерно 4000 баллов, требующихся для гарантированного попадания в первую восьмерку в конце сезона. И ликвидировать такой дефицит за два месяца, которые останутся до Nitto ATP Finals после окончания US Open, практически нереально.

Евгений Федяков

  • Газета «Коммерсантъ» №154 от 26.08.2025, стр. 12

