Еще два беспилотника сбили в небе над Кингисеппским районом Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале о еще двух сбитых беспилотниках в небе над Кигисеппским районом. Один из них был сбит средствами ПВО, другой подавлен силами РЭБ вблизи Ивангорода.

«Опасность БПЛА в Ленобласти снята»,— написал господин Дрозденко.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в субботу, 23 августа, над Петербургом и Ленобластью сбили восемь беспилотников. В воскресенье уничтожили уже 18 беспилотников, включая последние два. Обломки одного из них повредили терминал НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. Там начался пожар.

В связи с введением плана «Ковер» в аэропорту Пулково вновь случился коллапс. Суммарно в эти выходные задержали или отменили более 30 рейсов. Всем пассажирам рекомендовали следить за звуковыми сообщениями.

Андрей Маркелов