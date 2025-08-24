Налет на терминал

Утром в воскресенье, 24 августа, украинские беспилотники атаковали морской порт Усть-Луга в Ленинградской области. После падения обломков БПЛА загорелся терминал компании НОВАТЭК и рухнули строительные леса, в результате пострадали трое китайских рабочих. Всего, по официальным данным, над комплексом было уничтожено десять боевых дронов ВСУ.

Первое сообщение о воздушной опасности в Ленинградской области появилось 24 августа около шести утра. Глава региона Александр Дрозденко написал в своем Telegram-канале, что работает ПВО. Через час губернатор сообщил об уничтожении четырех БПЛА в Кингисеппском районе. Позже он добавил, что над портом Усть-Луга было сбито десять дронов, их обломки стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭКа. Емкости с топливом, по словам господина Дрозденко, не были затронуты огнем. «На тушении пожара работают пожарные и МЧС»,— сообщил он.

После налета трое рабочих с площадки строительства газоперерабатывающего комплекса были госпитализированы с травмами, полученными при падении строительных лесов.

В областной администрации уточнили, что все пострадавшие — граждане Китая.

Для оказания помощи сотрудникам МЧС Октябрьская железная дорога (ОЖД) направила пожарный поезд с более чем 183 тоннами воды и 5 тоннами пенообразователя. В ОЖД добавили, что на движение пассажирских поездов ситуация не повлияла: «Угрозы объектам инфраструктуры ОАО РЖД нет».

Усть-Луга — это один из самых стратегически важных морских портов России и крупнейший по грузообороту на Северо-Западе, второй по величине после Новороссийска. Он занимается экспортом углеводородов и другого сырья на мировые рынки. Его терминалы предназначены для перевалки сырой нефти, угля, а также сжиженного природного газа. До 2022 года грузооборот порта достигал более 100 млн тонн в год. Евросоюз в день третьей годовщины начала СВО ввел полный запрет на трансакции с портами Усть-Луги.

Позже над Кингисеппским районом было сбито еще четыре боевых дрона, один из которых подавлен средствами РЭБ вблизи Ивангорода. Всего ночью и утром в Ленобласти, по официальным данным на момент публикации, было уничтожено 18 БПЛА. Еще шесть было сбито днем ранее — в Тосненском, Киришском и Гатчинском районах. Вечером 23 августа Александр Дрозденко дал поручение перейти на режим повышенной готовности по всем структурным подразделениям, а также попросил граждан воздержаться от посещения общественных мест и нахождения вблизи промышленных зон и предприятий.

Около 11 утра в воскресенье воздушная опасность в Ленобласти была снята. В первом часу дня открытое горение на терминале ликвидировано. «Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке»,— проинформировал глава региона.

Официальных комментариев по поводу инцидента в Усть-Луге от НОВАТЭКа на данный момент не поступало. На запрос “Ъ” в компании оперативно не ответили.

Это не первая атака ВСУ на нефтегазоперерабатывающий кластер в Усть-Луге. 21 января 2024 года терминал НОВАТЭКа приостановил технологический процесс из-за пожара. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района рассказали тогда «Ъ-СПб», что в результате ЧП были повреждены две цистерны и насосная станция.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя взрыв, назвал подобного рода происшествия «террористическими атаками».

Кроме того, в начале января текущего года Александр Дрозденко сообщал об уничтожении четырех боевых коптеров над Лужской губой, которые, по всей вероятности, летели к Усть-Луге.

Отметим, что в связи с атаками БПЛА в аэропорту Пулково вводили план «Ковер». За это время были отменены и задержаны десятки рейсов.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург