«Благоустройство зеленых зон только ухудшает экологическое состояние города»

В столице Кубани за последние пять лет благоустроили 57 общественных пространств. Согласно сообщению мэрии, на территориях обустроили тротуары, установили освещение, детские игровые и спортивные площадки, скамейки и урны, обеспечили безопасность с помощью камер видеонаблюдения. Также высадили деревья и кустарники, подключили систему автополива. Координатор движения «Помоги городу» Елена Шувалова считает, что не всегда благоустройство зеленых зон идет во благо, а как правило, наоборот, урбанизирует оставшиеся природные уголки краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шувалова

Фото: предоставлено автором Елена Шувалова

Фото: предоставлено автором

«В Краснодаре благоустроено 57 общественных пространств, что, безусловно, хорошо. Благоустройство, конечно, нужно городу с максимальным количеством озеленения. Но в Краснодаре минимальная норма озеленения, которая по законодательству составляет 16 кв. м на человека, нарушена более чем в 10 раз. То есть общественных пространств, в которых могли бы гулять и заниматься спортом жители краевого центра, не хватает более чем 10 раз. Зеленые аллеи, скверы и бульвары должны быть в шаговой доступности, чего в Краснодаре мы, к сожалению, не видим. Создавать больше озелененных пространств жизненно необходимо городу, потому что, согласно последним исследованиям, температура воздуха в Краснодаре повысилась за последние три года на девять градусов.

В городе не хватает парков и скверов, которые по нормативам строительные компании должны создавать вокруг своих жилых комплексов. Сегодня мы видим совершенно безликие, плотно застроенные территории, с небольшим количеством деревьев и с отсутствием мест для прогулок. Есть исключения, но их мало.

Огорчает и настораживает, что практически все общественные пространства, которые были благоустроены за последние пять лет, по факту являются реконструкцией зеленых зон. То есть было сделано дополнительное мощение дорожек, выставлены дополнительные лавочки и малые архитектурные формы. К сожалению, при этих работах повреждаются корневые системы растений или вырубаются деревья, как это было на Николаевском бульваре и в Изумрудном парке. А это только ухудшает экологическое состояние города и повышает общую температуру воздуха за счет снижения озелененных территорий. Хотелось бы, чтобы создавались новые зеленые общественные пространства.

На тех территориях, которые зарезервированы в генеральном плане Краснодара, планируется создать 460 новых парков и скверов на общей площади 3450 га. Генплан был разработан более пяти лет назад, и за это время из 3450 га было благоустроено всего 52 га, да и то — за счет благоустройства они были урбанизированы. То есть там появилось больше плитки, но стали исчезать птицы, ухудшается биоразнообразие, появляются “острова тепла”.

Меня очень настораживает проект, который ведется по созданию благоустроенной зоны вдоль Карасунских прудов. Не так давно по этому проекту были общественные обсуждения, и то, что мы увидели, вызывает большое огорчение и настороженность. Вместо того чтобы сохранить полностью ту экосистему, которая сегодня есть, мы увидели большое количество мощения, большое количество асфальта, какие-то амфитеатры и детские площадки, которые закрыты плиткой, пешеходные дорожки, вдоль которых нет деревьев.

Сейчас разрабатывается проект по четвертому Карасунскому озеру в Комсомольском микрорайоне. Это так называемый Карасунский сад, который мы с 2014 года защищали от застройки, потому что там уже были выданы разрешения на строительство. Спасибо Евгению Первышову, который провел большую работу по обмену участков, для того чтобы объединить. И теперь там планируют создать парк, но по нашей изначальной задумке эта территория должна быть природоподобной, с минимальным вмешательством в живую природу.

Важно, чтобы между Карасунами были пешеходные связи. Чтобы из Пашковки можно было дойти пешком до Дмитриевской дамбы и в центр Краснодара. Одной из задач этого проекта было создание велосипедной связи между территориями города, чтобы люди отказывались от перемещения на автомобилях в пользу пеших и велосипедных прогулок. Но те проекты, которые мы видим сейчас, немножко искажают наше видение и не соответствуют той концепции, которую защищала общественность.

Нам необходима связанность зеленых пространств города, что является необходимым элементом водно-зеленого каркаса, о котором так много говорили и говорят до сих пор. Краснодар очень неудобный город с точки зрения пеших прогулок. Это надо как-то исправлять».