«ВСМПО-Ависма» отрицает сообщения об аресте счетов в Швейцарии

Российская металлургическая корпорация «ВСМПО-Ависма» сообщила «Ъ», что информация об аресте счетов корпорации по решению суда в Швейцарии не соответствует действительности.

«"ВСМПО-Ависма" в рабочем режиме осуществляет все необходимые транзакции по банковским счетам и выполняет обязательства перед контрагентами и сотрудниками»,— сообщила пресс-служба компании.

По словам источника, знакомого с ситуацией, речь идет не об аресте, а о временном ограничении на распоряжение частью дебиторской задолженности корпорации, которая находится в Швейцарии. Оно было отменено тем же судом.

Ранее адвокат Александр Забейда сказал «РИА Новости», что счета «ВСМПО-Ависма» арестованы. Агентство уточняло, что судебный процесс, связанный с нарушением мирового соглашения, инициировал поставщик титана Interlink Metals & Chemicals.