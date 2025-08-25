Суд в Швейцарии арестовал счета российского производителя титана «ВСМПО-Ависма»

Суд в Швейцарии наложил арест на счета российской металлургической корпорации «ВСМПО-Ависма». Компания входит в число крупнейших производителей титана в мире.

«Речь идет о восьмизначной сумме в долларах США»,— сообщил адвокат Александр Забейда «РИА Новости».

Судебный процесс инициировал поставщик титана Interlink Metals & Chemicals, который зарегистрирован в Швейцарии. Компания утверждает, что «ВСМПО-Ависма» нарушила мировое соглашение, заключенное в 2020 году.

В России сейчас идет расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Он находится под арестом по подозрению в мошенничестве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из титана выплавилось дело».