Рособрнадзор направил предостережение Донскому аграрному университету

Рособрнадзор вынес предостережение Донскому государственному аграрному университету о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация об этом опубликована в ФГИС «Единый реестр проверок».

Как следует из предостережения, филиал ДонГАУ (Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова) в установленный срок не предоставил оператору федерального реестра данные о выданных в прошлом году документах об образовании и по повышению квалификации.

Ведомство рекомендовало выполнить обязательные требования в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Мария Хоперская