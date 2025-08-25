Департамент ЖКХ Новочеркасска обратился в суд с иском против «Автодора»

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Новочеркасска обратился в суд с иском против компании «Росавтодор». Предмет спора — контракт на сумму более 678 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно условиям закупки, АО «Автодор» должно было завершить реконструкцию путепровода на улице Машиностроителей в 2022 году. Однако за два года (с октября 2022 по июль 2024 года) подрядчик выполнил работы на 668 миллионов рублей из общей суммы контракта. Недостающие работы и нарушения сроков стали основанием для подачи иска.

Департамент ЖКХ требует расторгнуть договор и взыскать неустойки в размере 85 млн руб.

Мария Хоперская