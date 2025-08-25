Трамп заявил, что «с нетерпением ждет» встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп допустил встречу с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Он отметил, что ждет возможности увидеться с северокорейским коллегой. По его словам, у него сложились хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«В какой-то момент мы с ним встретимся, и я с нетерпением жду возможности с ним увидеться»,— сказал Дональд Трамп журналистам.

Президент США отметил, что он хорошо знает Ким Чен Ына. Президент США обратил внимание журналистов на то, что с тех пор, как он вернулся в Белый дом, у США «не было проблем с КНДР».

14 августа заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен заявила, что северокорейской стороне «не о чем разговаривать» с США. До этого она также призывала не переоценивать результаты прошлых переговоров с Дональдом Трампом. Весной портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает варианты возобновления диалога с Северной Кореей.

Дональд Трамп первым из американских лидеров побывал в КНДР. Во время его первого президентского срока было проведено два саммита Соединенных штатов и Северной Кореи — в 2018 году в Сингапуре и в 2019-м в Ханое. На них обсуждалась «полная денуклеаризация» КНДР. Обе встречи не привели к практическим результатам.

О саммите США и КНДР — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием».

Анастасия Домбицкая