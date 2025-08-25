Четвертого фигуранта дела о гибели футболиста «Русской общины» отправили в СИЗО

Суд отправил под арест на два месяца (до 17 октября) четвертого фигуранта дела об избиении футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича. Фигуранту вменяют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Об этом сообщили в подмосковной прокуратуре.

Инцидент произошел 17 августа недалеко от бара Underground в городе Щелково. Как сообщили в СКР, группа приезжих напала на господина Ерошевича после матча между «Русской общиной» и ФК «Дизель». Причиной драки стал гол в ворота команды, за которую играли подозреваемые.

Злоумышленники ударили спортсмена, после чего тот упал на асфальт, ударился затылком и потерял сознание. После этого мигранты продолжили избивать потерпевшего. В тот же день господина Ерошевича госпитализировали с травмами, однако 23 августа он скончался в больнице.

После этого СКР переквалифицировал дело о хулиганстве на другую статью. В его рамках задержали местного жителя, мигранта и еще одного нападавшего, информацию о котором не раскрыли. Последнего подозреваемого задержали 24 августа.

Никита Черненко