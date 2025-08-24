В Подмосковье задержали четвертого нападавшего на футболиста «Русской общины»

В Подмосковье задержали 32-летнего мужчину, которого следствие считает одним из участников массовой драки в городе Щелково. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили в подмосковной прокуратуре.

Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого, сообщила пресс-служба СКР. Следователи продолжают искать участников потасовки, добавили в ведомстве.

В той драке, которая произошла 17 августа, был избит 20-летний футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич. Он умер накануне в больнице. По подозрению в нападении задержали местного жителя 2001 года рождения, приезжего из Средней Азии 2005 года рождения, и еще одного нападавшего, информацию о котором силовики не раскрыли. В СКР назвали нападавших «приезжими».

Как сообщали в футбольном клубе, за который выступал спортсмен, среди нападавших были игроки любительского ФК «Дизель». По версии Следственного комитета, причиной драки якобы стал гол, который игрок «Русской общины» забил в ворота «Дизеля».