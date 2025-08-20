СКР возбудил дело после избиения игрока ФК «Русская община Щелково»

В подмосковном городе Щелково группа мигрантов избила игрока футбольного клуба «Русская община Щелково». СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве после случившегося. Доклад о ходе расследования потребовал председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба СКР.

По данным «РИА Новости», пострадавшим оказался 20-летний Арсений Ершович. Мигранты после матча ударили спортсмена, после чего тот упал на асфальт и потерял сознание. Злоумышленники продолжили избивать футболиста, пока их не остановили прохожие. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Подозреваемых задержали 19 августа. Как уточнили в СКР, причиной конфликта стал забитый гол в ворота команды, за которую играли приезжие.

Никита Черненко