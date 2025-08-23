Умер избитый в Щелково футболист «Русской общины»

Футболист клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич умер спустя несколько дней после избиения. Об этом «Известиям» сообщила сестра 20-летнего спортсмена.

Молодого человека избили 17 августа в Щелково. По подозрению в нападении задержали местного жителя 2001 года рождения, мигранта из Средней Азии 2005 года рождения, и еще одного нападавшего, информацию о котором пресс-служба областной полиции не раскрыла. Двоих подозреваемых задержали в Нижнем Новгороде. В СКР сообщали, что Арсения Ерошевича избили «приезжие».

В футбольном клубе «Русская община» заявили, что среди нападавших были игроки ФК «Дизель». В СКР сообщали, что причиной драки стал гол в ворота команды, за которую играли подозреваемые.