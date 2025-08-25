Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области проведут учет нестационарных торговых объектов

В Ростовской области в рамках перехода на электронные торги проведут полный учет нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Таким образом планируется решить вопрос со схемами субаренды, когда арендуют у города по одной цене, а сдают в три раза дороже.

Итогом инвентаризации станет стратегия работы с НТО для муниципалитетов и предпринимателей.

Мария Хоперская

