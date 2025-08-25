В Ростовской области проведут учет нестационарных торговых объектов
В Ростовской области в рамках перехода на электронные торги проведут полный учет нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ
Таким образом планируется решить вопрос со схемами субаренды, когда арендуют у города по одной цене, а сдают в три раза дороже.
Итогом инвентаризации станет стратегия работы с НТО для муниципалитетов и предпринимателей.