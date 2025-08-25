«На дне остается 3,9 тысячи тонн мазута»

Три саркофага (коффердама) для изоляции обломков затонувших у Керченского пролива танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» собирают в Новороссийске. Конструкции для них произведены на тюменском предприятии «Мостострой-11». Каждый коффердам состоит из 80 понтонов и перекрывающих плит, скрепленных высокопрочными болтами и герметиком. Размер одной конструкции — 782820 м, что сопоставимо с пятиэтажным домом. Эколог Жора Каваносян рассказал «Ъ-Новороссийск», насколько эффективна технология установки коффердамов.

Жора Каваносян

Фото: предоставлено автором

«Три части танкеров до сих пор находятся под водой, на глубине порядка 20 м. По данным Минтранса РФ, на дне остается 3,9 тыс. т мазута. Все боятся повторения декабрьского сценария, когда нефтепродукты оказались на берегах Анапы и Крыма. Поэтому и придумана технология с коффердамами. Это своего рода подводный купол: если мазут начнет вытекать, он останется внутри и будет откачан. Да, это долгий, дорогой и сложный метод, но он самый щадящий с точки зрения защиты окружающей среды.

Теперь о рисках. Есть воздействия длительные, отложенные во времени. Южная экосистема Черного моря разнообразна и устойчива, поэтому полного коллапса не произойдет, как не произошло и после разлива 2007 года. Но восстановление может занять годы или даже десятилетия, если природе не помогать. Сейчас же мы активно включились в ликвидацию последствий: приехали десятки тысяч волонтеров, включая ветеринаров и ученых. Благодаря этому рассчитываем на полное восстановление максимум за десять лет.

Отдельные опасения связаны с морскими млекопитающими. После аварии 2010 года на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у китообразных резко снизился иммунитет и репродуктивные способности, и за 15 лет их популяция сократилась на 75%. Масштабы черноморской аварии несопоставимы, но три вида дельфинов здесь — афалины, белобочки и азовки — и без того сокращаются из-за нехватки рыбы, а разлив станет дополнительным негативным фактором. Серьезные риски есть и для хохлатых бакланов: в Краснодарском крае насчитывалось всего 90 гнездовых пар, многие погибли в мазутных пятнах, и не факт, что популяция переживет удар.

При этом говорить о катастрофических экосистемных потерях нельзя: да, это серьезный удар, но не коллапс. Главное — не допускать повторения подобных аварий. Для этого нужны изменения в страховании и эксплуатации судов: танкеры, построенные еще при Хрущеве, просто не должны выходить в море.

Коффердамы — надежный метод, но необходимо готовить водолазов к такой работе, отрабатывать установки на тренировочных базах, словно выход в открытый космос. Нужна очистка дна до глубин 200 м, потому что мазут при нагреве всплывает и по чуть-чуть выбрасывается на берега. Это угроза и для туристического сезона, и для устричных ферм. Следует закрывать орнитологические территории боновыми заграждениями, усиливать инженерную защиту пляжей от зимних штормов. В советское время мы уже сталкивались с ситуацией, когда после разлива и вывозки песка берега оставались незащищенными и волновая эрозия уносила сотни тысяч тонн. Сейчас в Анапе выведено 200–250 тыс. т песка, и если не укрепить берега, мы рискуем потерять все пляжи.

Нужно понимать: катастрофы всегда будут происходить, пока углеводороды перевозятся по воде. Но мы можем уменьшить их количество и последствия — на это и должны быть направлены усилия государства и бизнеса».