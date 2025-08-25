Daily Beast: в США собираются «в ближайшие месяцы» отозвать вакцины от COVID-19

Администрация президента США Дональда Трампа собирается «в ближайшие месяцы» отозвать с американского рынка мРНК-вакцины от COVID-19. Об этом пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на Асима Малхотру, одного из ближайших советников министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего.

По словам господина Малхотры, одного из руководителей организации «Сделаем американское здравоохранение снова великим» (Make America Healthy Again, MAHA), тесно сотрудничающей с Минздравом, некоторые «влиятельные» члены семьи Дональда Трампа разделяют позиции господина Кеннеди-младшего в отношении вакцин. «Учитывая растущее обсуждение вреда вакцин в последние недели в администрации президента, это может закончиться одним очевидным решением»,— заявил он.

Роберт Кеннеди-младший известен как активист антипрививочного движения, в числе прочего он критикует вакцинацию от COVID-19. В июне он уволил всех членов комитета по вакцинации при Министерстве здравоохранения США, а в июле заявил, что США отказываются от следования нормам Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемиями и их предотвращению. Ранее в августе Минздрав США свернул программы господдержки разработок мРНК-вакцин на общую сумму $500 млн. Примеры мРНК-вакцин — препараты Moderna и Pfizer / BioNTech против COVID-19. Во время пандемии США стали активно выделять средства на разработку таких вакцин.

Яна Рождественская