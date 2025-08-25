Россельхознадзор разрешил экспорт 19 тонн рыбы из Ростовской области

Россельхознадзор одобрил поставку 19 тонн мороженой рыбы из Ростовской области в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, управление провело ветеринарный контроль продукции с 12 по 16 августа в пункте оформления «Таганрогский». Компания-экспортер вошла в перечень российских предприятий, которые прошли ветеринарно-санитарное обследование и соответствуют требованиям страны-импортера.

Лабораторные исследования донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердили безопасность отправляемой продукции. Разрешение на вывоз было выдано Россельхознадзором через автоматизированную систему «Аргус».

Валентина Любашенко