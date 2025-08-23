Блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение

Блогера Арсена Маркаряна, которого сегодня задержали в Подмосковье, обвинили в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Господин Маркарян на допросе вину не признал. В понедельник следствие будет ходатайствовать перед Таганским судом Москвы об аресте блогера, добавили в СКР.

Следствие утверждает, что господин Маркарян в феврале выложил в сеть видео, «которое содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества». В СКР не уточнили, какой именно ролик изучили следователи. По ч. 4 ст. 354.1 блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Это второе дело в отношении господина Маркаряна. В начале года прокуратура сообщила, что против него ведется расследование по статье о призывах к терроризму. В одном из своих интервью 29-летний блогер призывал наносить удары по российским территориям с помощью беспилотников, утверждали в надзорном ведомстве.