На Кубани и в Крыму очистили более 1 тысячи км берега от мазута

С начала проведения работ в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе специалисты очистили более 1 тыс. км берега. Собрано 181 тыс. т загрязненного песка и грунта, вывезено на утилизацию 180 тыс. т, сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазы совершили более 18,5 тыс. спусков. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовали 9,3 тыс. кв. м дна. Собрали 19,8 тыс. мешков с мазутом.

Всего в Краснодарском крае обследовано 325 км побережья. Специалисты определили 19 участков для сбора нефтепродуктов. Очищено более 726 тыс. км берега, собрано более 179 тыс. т замазученного песка, гальки и грунта.

В Республике Крым обследовано 500 км берега. Очищено более 259,5 км, собрано около 908 т загрязненного песка.

В Севастополе с начала проведения работ обследовано 165 км берега. На утилизацию вывезено 850 т отходов.

Алина Зорина