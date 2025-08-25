Следствие просит арестовать блогера Арсена Маркаряна

Следователи направили в Таганский районный суд Москвы ходатайство об аресте блогера Арсена Маркаряна. Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсен Маркарян

Фото: Соцсети Арсена Маркаряна Арсен Маркарян

Фото: Соцсети Арсена Маркаряна

О задержании фигуранта столичное управление СКР сообщило 23 августа. По версии следствия, блогер «не позднее 25 февраля» опубликовал видео, где содержалась информация «об оскорблении памяти защитников Отечества». В тот же день ему предъявили обвинение, вину он не признал.

В начале 2025 года прокуратура передала в СКР материалы проверки Арсена Маркаряна для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Тогда ему инкриминировали призывы к терроризму в интервью, в котором он говорил об ударах беспилотниками по российским регионам.

Никита Черненко