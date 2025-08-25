Основатель «Усадьба Семигорье» опроверг информацию о продаже своих проектов

Председатель СПК «1-й винный кооператив» Геннадий Опарин опроверг фейковую информацию о продаже своих винодельческих проектов. Об этом винодел сообщил «Ъ-Новороссийск».

25 августа в соцсетях появилась информация о продаже на «Авито» двух проектов. Первый — участок и винодельня в «Винной деревне» за 30 млн руб. Вторым лотом стал «Усадьба Семигорье» — винодельня площадью 350 кв. м и виноградники площадью 5 га. На плантации, согласно фейковому объявлению, выращивают Саперави мускат и Совиньон Блан. Оба проекта принадлежат виноделу Геннадию Опарину, который опроверг информацию об их продаже.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что суд постановил снести склады на территории «Винной деревни» в Анапе. Власти региона доказали, что спорные объекты находятся в границах земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, где строительство не предусмотрено действующим законодательством.