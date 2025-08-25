В восьми районах и в центре Новошахтинска приостановили водоснабжение

В Новошахтинске из-за технической неисправности на насосной станции «Западная» временно приостановили водоснабжение в восьми районах и в центре города. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Без воды остались поселки Западный, Горького, Самбек, Михайло-Леонтьевский, Белышева и Несветаевский. Также прекращена подача воды в 3-й микрорайон и микрорайон Радио. О времени восстановления подачи воды не сообщается.

Константин Соловьев